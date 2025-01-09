Башкирию накроют арктические морозы

10:05, 09 янв 2025

Погода в Башкирии продолжает удивлять: январь больше похож на весну, чем на середину зимы. В регионе бушуют метели и держится плюсовая температура. Но синоптики уже знают, когда природа возьмётся за ум.

По информации метеорологов, республику накрыла новая волна потепления. С 9 по 11 января регион засыплет мокрым снегом, который будет налипать на провода и деревья. Автомобилистам стоит быть начеку — дороги превратятся в каток. Столбики термометров ночью покажут всего -1...-6°C, а днём и вовсе поднимутся до +2°C. Ветер разгуляется не на шутку — порывы достигнут 21 м/с.

Но расслабляться рано — уже через неделю в регион ворвётся арктический воздух. Температура рухнет значительно ниже нормы. Правда, долго морозы не продержатся — в конце января их снова вытеснит тёплый атлантический циклон.

А вот февраль обещает быть спокойным. Синоптики прогнозируют температуру около климатической нормы — примерно -11,7°C.

Автор: Семен Подгорный