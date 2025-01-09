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Студент из Уфы с топором устроил ад бывшей девушке

Студент из Уфы с топором устроил ад бывшей девушке

13:58, 09 янв 2025

В Уфе магистранты местного университета не поделили личную жизнь — парень с девушкой обвиняют друг друга в преследовании и угрозах. У каждого своя правда, но история мрачная: пострадал цветочный магазин, появились интимные фото и даже всплыл топор.

Знакомьтесь: Илья и Регина — студенты магистратуры УУНиТ. Начиналось всё невинно — совместные проекты, взаимопомощь, обычные студенческие будни. Но потом Илья решил перевести дружбу в отношения. И тут началось.

По версии Регины, после её отказа встречаться Илья слетел с катушек. Сначала грозился покончить с собой, потом взломал её переписку и слил интимку на взрослые сайты. Но это были цветочки.

В новогоднюю ночь парень якобы заявился к её квартире с топором. Через пару дней разгромил цветочный магазин матери девушки. В довесок — жуткие угрозы убить Регину "как её первого ребёнка" (малыша сбила машина).

Девушка била во все колокола — писала заявления в полицию, но там разводят руками: состава преступления не видят.

А теперь версия Ильи: они не просто встречались — готовились к свадьбе. Но невеста, по его словам, подсела на наркотики и лечиться отказалась. После расставания якобы именно она начала войну: готовит липовые документы, чтобы испортить ему карьеру. Парень всё отрицает: говорит, что на Новый год его вообще в городе не было, а интимку он не сливал. В ответ накатал жалобы везде — от универа до администрации президента.

В Башкирии студент стал жертвой обмана после знакомства с девушкой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Baza
Теги: Уфа происшествия
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