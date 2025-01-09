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В Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком

В Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком

15:11, 09 янв 2025

В Салавате простились с военнослужащим Виталием Гудаком, погибшим в зоне СВО. Церемония прощания прошла в родном городе бойца — Салавате, сообщили в администрации города.

Военнослужащий отправился защищать интересы страны в 2023 году, подписав контракт с Министерством обороны. Сослуживцы отмечали его независимый характер и умение отстаивать собственную позицию. В боевой обстановке проявил себя как смелый и решительный боец.

Обстоятельства гибели рядового Гудака и подробности его жизненного пути не уточняются.

  • Ранее в Кигинском районе Башкирии простились со штурмовиком Айратом Саидгалиным.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Салават Погибшие на Украине
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