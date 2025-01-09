Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе новогодние елки меняют на мандарины

В Уфе новогодние елки меняют на мандарины

16:23, 09 янв 2025

В Уфе стартует экологическая акция "Ёлки в щепки" — жители могут сдать отслужившие праздничные деревья на переработку.

Мэрия города выделила 11 точек для сбора елок, пихт и сосен. Акция пройдет в четыре дня: 18-19 и 25-26 января. А тем, кто принесет дерево 18-19 января с 12 до 16 часов, организаторы подарят сочный мандарин — приятный бонус к доброму делу.

Специальные контейнеры установят в разных районах города: от Колхозного рынка до микрорайона "Сосны", от сквера "Цветок Курая" до ТК "Башкирия". Полный список адресов уже опубликован.

Важный момент — перед сдачей нужно "раздеть" елку: снять все игрушки, мишуру и убрать крестовину. Только в таком виде деревья примут на переработку.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: Уфа
Читайте также

Весенний комплимент: уфимки получат цветочные сюрпризы в День 8 Марта
Общество в Башкирии
Весенний комплимент: уфимки получат цветочные сюрпризы в День 8 Марта
В Башкирии сообщили о новых правилах продажи спиртного на январские праздники
Общество в Башкирии
В Башкирии сообщили о новых правилах продажи спиртного на январские праздники
114 школьников из Башкирии поедут на Президентскую елку в Кремль
Общество в Башкирии
114 школьников из Башкирии поедут на Президентскую елку в Кремль
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе
Политика в Башкирии
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok