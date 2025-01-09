В Уфе новогодние елки меняют на мандарины

16:23, 09 янв 2025

В Уфе стартует экологическая акция "Ёлки в щепки" — жители могут сдать отслужившие праздничные деревья на переработку.

Мэрия города выделила 11 точек для сбора елок, пихт и сосен. Акция пройдет в четыре дня: 18-19 и 25-26 января. А тем, кто принесет дерево 18-19 января с 12 до 16 часов, организаторы подарят сочный мандарин — приятный бонус к доброму делу.

Специальные контейнеры установят в разных районах города: от Колхозного рынка до микрорайона "Сосны", от сквера "Цветок Курая" до ТК "Башкирия". Полный список адресов уже опубликован.

Важный момент — перед сдачей нужно "раздеть" елку: снять все игрушки, мишуру и убрать крестовину. Только в таком виде деревья примут на переработку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube