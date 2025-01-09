Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии очень удивили прогнозом погоды

В Башкирии очень удивили прогнозом погоды

20:26, 09 янв 2025

Синоптики регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились неутешительным прогнозом на ближайшие дни.

В пятницу Башкирию накроет волна похолодания. Ночная температура воздуха опустится до отметки -7 градусов, а дневные показатели термометра будут колебаться от +1 до -4 градусов.

Осадки принесут немало хлопот жителям региона. На территории республики ожидается снег вперемешку с дождем. В темное время суток синоптики прогнозируют образование гололеда в отдельных районах. Также возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев.

Автомобилистам стоит проявить особую осторожность. На дорогах образуется опасная триада: снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ситуацию осложнит юго-западный ветер умеренной силы, который местами может усиливаться до порывистого.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных условиях
В Башкирии очень удивили прогнозом погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии очень удивили прогнозом погоды
В Башкирии очень удивили прогнозом на выходные
Общество в Башкирии
В Башкирии очень удивили прогнозом на выходные
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода вновь готовит удивительный сюрприз


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok