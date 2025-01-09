В Башкирии очень удивили прогнозом погоды

20:26, 09 янв 2025

Синоптики регионального Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились неутешительным прогнозом на ближайшие дни.

В пятницу Башкирию накроет волна похолодания. Ночная температура воздуха опустится до отметки -7 градусов, а дневные показатели термометра будут колебаться от +1 до -4 градусов.

Осадки принесут немало хлопот жителям региона. На территории республики ожидается снег вперемешку с дождем. В темное время суток синоптики прогнозируют образование гололеда в отдельных районах. Также возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев.

Автомобилистам стоит проявить особую осторожность. На дорогах образуется опасная триада: снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ситуацию осложнит юго-западный ветер умеренной силы, который местами может усиливаться до порывистого.

Автор: Семен Подгорный