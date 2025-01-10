Какие три вида пенсии смогут получить россияне

09:18, 10 янв 2025

Социальный фонд России провел подробный разбор пенсионной системы для граждан с инвалидностью. В стране действуют три вида пенсионных выплат: страховая, государственная и социальная.

Кому положена страховая пенсия

Главное условие для получения страховой пенсии — наличие хотя бы одного дня трудового стажа. Такой вид выплат предназначен для граждан, имеющих группу инвалидности.

Социальная поддержка

При отсутствии трудового стажа назначается социальная пенсия по инвалидности. Основными получателями этого вида поддержки являются дети-инвалиды и люди, получившие инвалидность в детском возрасте.

Государственная пенсия: особые случаи

Отдельная категория — получатели государственной пенсии. К ним относятся граждане, ставшие инвалидами при особых обстоятельствах: во время военной службы, при подготовке к космическим полетам, в результате радиационных или техногенных катастроф.

При наступлении пенсионного возраста получатели страховой и социальной пенсии могут рассчитывать на пенсию по старости. Обязательное условие — наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа. Размер новых выплат будет равен прежним или превысит их.

Особые привилегии имеют инвалиды Великой Отечественной войны и люди с военными травмами. Они могут получать одновременно два вида пенсии — страховую по старости и государственную по инвалидности.

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Автор: Семен Подгорный