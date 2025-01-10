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В Башкирии жить стало дороже

В Башкирии жить стало дороже

09:48, 10 янв 2025

Жизнь в Башкирии подорожала. Чтобы купить базовый набор товаров и получить минимум услуг, жителям республики теперь требуется 21 357 рублей в месяц. Статистики отмечают, что это на 1,4% больше, чем в прошлом месяце.

В соседних регионах ситуация разная. По Приволжскому округу средний ценник составляет 21 087 рублей. Дороже всего живётся в Пермском крае — там базовый набор обойдётся в 23 117 рублей. А вот в Мордовии можно уложиться в 20 138 рублей.

Среднероссийский показатель достиг 23 481 рубля. Рекордсменом по дороговизне жизни стала Чукотка — там за базовый набор придётся выложить 37 843 рубля.

Специалисты Росстата включили в базовый набор 83 позиции. Среди них 30 видов продуктов, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Этот набор используется для оценки уровня жизни в разных уголках страны.

Автор: Семен Подгорный
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