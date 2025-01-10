«Как в театре»: новый образ певицы из Башкирии Алии Карачуриной вызвал споры в сети

11:22, 10 янв 2025

Эстрадная певица Алия Карачурина решила примерить на себя роль модельера и... прогадала. Новый сценический образ артистки вызвал бурю эмоций в соцсетях — подписчики разнесли в пух и прах её дизайнерские способности.

«Как будто в театре шторы спёрла», «Красотку одели в занавески» — фолловеры не стесняются в выражениях, критикуя наряд башкирской звезды. Впрочем, внешние данные исполнительницы остаются вне критики — фигуру артистки признают безупречной.

Сама Алия не унывает и держит удар. На волну хейта отреагировала с олимпийским спокойствием: платье, ставшее яблоком раздора, планирует и дальше использовать для выступлений. Похоже, певица твёрдо решила доказать: театральные шторы тоже могут быть в тренде!

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети