Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Звезда паранормальных шоу из Башкирии рвётся в экстремальный проект

Звезда паранормальных шоу из Башкирии рвётся в экстремальный проект

14:37, 10 янв 2025

Экстрасенс из Башкирии Никита Турчин готов променять карты Таро на выживание в диких условиях. Парень из Благовещенска, засветившийся на всех возможных проектах ТНТ, теперь метит в новое шоу на "Пятнице".

Турчин, который снимался в "Битве экстрасенсов", "Экстрасенсы. Реванш" и даже в "Доме-2", решил сменить амплуа. Теперь вместо предсказаний будущего он будет драться за выживание в шоу "Выживалити".

В тизере нового проекта создатели уже показали, как Никита успел найти себе врага среди участников. Похоже, без драмы не обойдется и в этот раз — продюсеры явно делают ставку на горячий нрав экстрасенса.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Никита Щитов подписал контракт с Салаватом Юлаевым
Спорт в Башкирии
Никита Щитов подписал контракт с Салаватом Юлаевым
В Уфе пропал нуждающийся в медпомощи 19-летний Никита Филиппов
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропал нуждающийся в медпомощи 19-летний Никита Филиппов
В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова
Никита Щитов оценил реальные шансы «Салавата Юлаева» в новом сезоне
Спорт в Башкирии
Никита Щитов оценил реальные шансы «Салавата Юлаева» в новом сезоне


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok