Звезда паранормальных шоу из Башкирии рвётся в экстремальный проект

14:37, 10 янв 2025

Экстрасенс из Башкирии Никита Турчин готов променять карты Таро на выживание в диких условиях. Парень из Благовещенска, засветившийся на всех возможных проектах ТНТ, теперь метит в новое шоу на "Пятнице".

Турчин, который снимался в "Битве экстрасенсов", "Экстрасенсы. Реванш" и даже в "Доме-2", решил сменить амплуа. Теперь вместо предсказаний будущего он будет драться за выживание в шоу "Выживалити".

В тизере нового проекта создатели уже показали, как Никита успел найти себе врага среди участников. Похоже, без драмы не обойдется и в этот раз — продюсеры явно делают ставку на горячий нрав экстрасенса.

Автор: Семен Подгорный