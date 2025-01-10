В Башкирии ухудшится погода

22:34, 10 янв 2025

Зима в Башкирии решила показать свой характер. Республиканский Госкомитет по ЧС опубликовал экстренное предупреждение по погоде на 11 января. Синоптики Башгидромета рисуют неприятную картину: ночью регион накроет снегом вперемешку с дождём.

Гололедица превратит автомобильные дороги в каток, а туман снизит видимость до критических 500 метров. Особенно опасным будет время до рассвета.

Ночью температура воздуха упадёт до -5 градусов, в некоторых районах может достигнуть -13. Днём воздух прогреется до +2 градусов.

В столице республики погода будет более благосклонной. Уфимцам обещают переменную облачность без серьёзных осадков. Ночью температура составит около -2 градусов, а днём поднимется до отметки +2.

Ветер во всём регионе останется южным, его скорость не превысит 8 метров в секунду.

Автор: Семен Подгорный