Татарская певица Гузель Уразова объяснила свой отъезд в Таиланд
22:49, 10 янв 2025
Популярная татарская исполнительница спешно опровергла слухи о своём "бегстве" за границу. В соцсетях Гузель Уразова рассказала, как на самом деле обстоят дела с её отпуском в Таиланде.
И то не сразу — эти дни она собирает буквально по крупицам между концертами.
Сейчас звезда действительно греется на тайском солнышке вместе с мужем и четырьмя детьми. Но уже через считанные дни Гузель вернётся к своим поклонникам — с 22 января стартует масштабный гастрольный тур по России.
К слову, билеты в большинстве городов уже разлетелись как горячие пирожки.
Ранее Newsbash писал о том, что Гузель Уразова с семьёй прилетела в Таиланд после 16-часового перелёта с пересадками, где их встретили роскошным номером с цветочными композициями. Артистка поделилась первыми кадрами отдыха с мужем Ильдаром Хакимовым и детьми, планируя провести в тропическом раю несколько дней.