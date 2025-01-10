Татарская певица Гузель Уразова объяснила свой отъезд в Таиланд

22:49, 10 янв 2025

Популярная татарская исполнительница спешно опровергла слухи о своём "бегстве" за границу. В соцсетях Гузель Уразова рассказала, как на самом деле обстоят дела с её отпуском в Таиланде.

"Только 15 дней в году могу позволить себе отдохнуть", — призналась певица подписчикам.

И то не сразу — эти дни она собирает буквально по крупицам между концертами.

Сейчас звезда действительно греется на тайском солнышке вместе с мужем и четырьмя детьми. Но уже через считанные дни Гузель вернётся к своим поклонникам — с 22 января стартует масштабный гастрольный тур по России.

К слову, билеты в большинстве городов уже разлетелись как горячие пирожки.

"Ждать осталось совсем немного", — обнадёжила артистка своих фанатов.

Ранее Newsbash писал о том, что Гузель Уразова с семьёй прилетела в Таиланд после 16-часового перелёта с пересадками, где их встретили роскошным номером с цветочными композициями. Артистка поделилась первыми кадрами отдыха с мужем Ильдаром Хакимовым и детьми, планируя провести в тропическом раю несколько дней.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети