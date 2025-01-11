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В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Рафисом Мустафиным

В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Рафисом Мустафиным

15:16, 11 янв 2025

В Башкирии предали земле участника СВО Рафиса Мустафина. Уроженец села Туканв Белорецком районе до последнего выполнял свой воинский долг в зоне спецоперации.

Мужчина подписал контракт с Министерством обороны в начале 2023 года. До этого он трудился на стройках Уфы и ездил на вахты. За плечами — срочная служба в армии.

В декабре 2023-го пришла трагическая весть — боец погиб при выполнении боевого задания. Дома его не дождались мать и сестра.

Накануне жители района простились с земляком. Траурная церемония прошла со всеми воинскими почестями.

  • Ранее в Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком.
В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Сергеем Мулюкиным

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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