В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Рафисом Мустафиным

15:16, 11 янв 2025

В Башкирии предали земле участника СВО Рафиса Мустафина. Уроженец села Туканв Белорецком районе до последнего выполнял свой воинский долг в зоне спецоперации.

Мужчина подписал контракт с Министерством обороны в начале 2023 года. До этого он трудился на стройках Уфы и ездил на вахты. За плечами — срочная служба в армии.

В декабре 2023-го пришла трагическая весть — боец погиб при выполнении боевого задания. Дома его не дождались мать и сестра.

Накануне жители района простились с земляком. Траурная церемония прошла со всеми воинскими почестями.

Ранее в Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком.

Читайте также: В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Сергеем Мулюкиным

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети