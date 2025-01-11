В Белорецком районе Башкирии простились с бойцом СВО Рафисом Мустафиным
15:16, 11 янв 2025
В Башкирии предали земле участника СВО Рафиса Мустафина. Уроженец села Туканв Белорецком районе до последнего выполнял свой воинский долг в зоне спецоперации.
Мужчина подписал контракт с Министерством обороны в начале 2023 года. До этого он трудился на стройках Уфы и ездил на вахты. За плечами — срочная служба в армии.
В декабре 2023-го пришла трагическая весть — боец погиб при выполнении боевого задания. Дома его не дождались мать и сестра.
Накануне жители района простились с земляком. Траурная церемония прошла со всеми воинскими почестями.
- Ранее в Салавате простились с бойцом СВО Виталием Гудаком.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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