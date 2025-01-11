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В Башкирии ушёл из жизни выдающийся экономист

В Башкирии ушёл из жизни выдающийся экономист

21:19, 11 янв 2025

В Уфе скончался академик АН РБ Мазгар Исянбаев, посвятивший жизнь развитию региональной экономики.

Научное сообщество Башкортостана понесло тяжёлую утрату. В возрасте 88 лет перестало биться сердце академика Академии наук РБ, доктора экономических наук Мазгара Насиповича Исянбаева. Об этом в субботу, 11 января, сообщил «Башинформ».

Учёный до последнего момента возглавлял отдел и сектор проблем региональной экономики в Институте социально-экономических исследований УНЦ РАН. Его научная деятельность была сосредоточена на разработке методологических подходов к формированию экономических систем регионов России в условиях рыночной экономики.

За выдающиеся заслуги в научной сфере Мазгар Насипович был удостоен почётных званий заслуженного деятеля науки как Российской Федерации, так и Республики Башкортостан.

Церемония прощания с академиком пройдёт 12 января. Проводить учёного в последний путь можно будет в здании УФИЦ РАН на проспекте Октября, 71. Начало в 13:00.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ИСИ РБ
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