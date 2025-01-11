Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию вновь завалит снегом

Башкирию вновь завалит снегом

21:29, 11 янв 2025

Жителям Башкирии придётся снова доставать лопаты. Синоптики предупреждают о возвращении снегопадов в республику. Первая атака зимы ожидается уже 14 января, сообщили сегодня в Башгидромете.

В ближайшие дни погода будет готовить регион к снежному удару. В воскресенье термометры покажут от -2 до -7 градусов, а юго-восточный ветер принесёт облачность с редкими прояснениями.

Понедельник станет последним спокойным днём. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов, а днём будет комфортнее — от -3 до -8. Ветер решит взять паузу и поутихнет.

Но уже во вторник погода изменится. Юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде снега. При этом температура останется прежней: ночью от -5 до -10 градусов, днём — от -3 до -8.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Общество в Башкирии
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok