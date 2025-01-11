Башкирию вновь завалит снегом
21:29, 11 янв 2025
Жителям Башкирии придётся снова доставать лопаты. Синоптики предупреждают о возвращении снегопадов в республику. Первая атака зимы ожидается уже 14 января, сообщили сегодня в Башгидромете.
В ближайшие дни погода будет готовить регион к снежному удару. В воскресенье термометры покажут от -2 до -7 градусов, а юго-восточный ветер принесёт облачность с редкими прояснениями.
Понедельник станет последним спокойным днём. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов, а днём будет комфортнее — от -3 до -8. Ветер решит взять паузу и поутихнет.
Но уже во вторник погода изменится. Юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде снега. При этом температура останется прежней: ночью от -5 до -10 градусов, днём — от -3 до -8.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии начало ноября ожидается теплым как в мае
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер