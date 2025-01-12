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В Башкирии острая нехватка айтишников и строителей

В Башкирии острая нехватка айтишников и строителей

12:36, 12 янв 2025

Минтруд Башкирии определил топ-5 востребованных профессий: республике требуется более 77 тысяч специалистов в ближайшие три года. Такие данные озвучила руководитель республиканского Минтруда Ленара Иванова после исследования рынка труда.

В опросе приняли участие больше 13 тысяч организаций региона. Общее число их сотрудников превышает 617 тысяч человек. На основе полученной информации ведомство составило прогноз потребности в кадрах на ближайшие три года.

Машиностроение оказалось самой кадрово-голодной отраслью — здесь требуется 22 тысячи работников. На втором месте разделили позиции айтишники и строители — каждой из этих сфер нужно по 15,7 тысячи специалистов.

Замыкают пятерку самых востребованных направлений специалисты сельского, лесного и рыбного хозяйства (12,5 тысячи вакансий), а также работники в области прикладной геологии, горного и нефтегазового дела, геодезии (11 тысяч мест).

Как сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, результаты опроса повлияют на набор студентов в учебные заведения и помогут скорректировать стратегии развития разных отраслей.

Ранее в Башкирии запустили социальный пакет для многодетных семей: бесплатные музеи и компенсация за колледж — уже 23 тысячи семей оценили новые льготы. Министр соцзащиты рассказала об успехе программы: родители могут водить детей на выставки, бесплатно катать школьников в автобусах и возвращать до 30 тысяч рублей в год за обучение в колледжах.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Минтруда Иванова Ленара
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