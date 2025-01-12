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В Башкирию идут крещенские морозы

В Башкирию идут крещенские морозы

22:46, 12 янв 2025

Зима в Башкирии решила показать свой суровый характер. На смену текущей мягкой погоде и частым осадкам регион накроет волна холода, сообщили в воскресенье, 12 январяспециалисты Башгидромета.

Первые признаки похолодания жители республики почувствуют уже 13 января. В этот день осадков не предвидится, а ветер будет слабым и неустойчивым. В темное время суток температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а в отдельных районах при прояснении столбики термометров могут опуститься до отметки -18 градусов. Дневные часы порадуют более щадящей температурой: от -3 до -8 градусов.

Старый Новый год встретит башкортостанцев снегопадом. Синоптики прогнозируют умеренный южный и юго-западный ветер. Ночная температура будет держаться в диапазоне от -5 до -10 градусов, но при ясном небе может опуститься до -13...-18 градусов. Дневные температуры останутся на прежнем уровне: от -3 до -8 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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