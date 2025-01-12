Редкий парад планет увидят жители Башкирии в январе

22:57, 12 янв 2025

Жители Башкирии смогут наблюдать редкий парад шести планет с 21 по 25 января.

Любители астрономии в Башкирии готовятся к уникальному событию. В период с 21 по 25 января ночное небо над регионом подарит жителям захватывающее зрелище - настоящий парад планет. Такую информацию предоставили эксперты Уфимского планетария.

Главные участники космического представления - шесть небесных тел Солнечной системы. Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию, создавая редкое астрономическое явление.

Важно для наблюдателей: не все участники парада будут видны невооруженным глазом. Уран и Нептун можно будет заметить только при помощи телескопа. А вот Марс, Юпитер, Венера и Сатурн порадуют жителей Башкирии своим появлением даже без специального оборудования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: youtube.com