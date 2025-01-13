Зима покажет характер: прогноз погоды для Башкирии на конец января

09:14, 13 янв 2025

После сюрпризов декабря и начала января республику ждут новые метеорологические испытания.

Ближайшие дни порадуют жителей региона относительно мягкой погодой. По данным Гидрометцентра России, с 13 по 17 января дневная температура установится в районе -3...-5 градусов.

Самая тёплая ночь ожидается с 15 на 16 января – термометры покажут -5 градусов. А вот следующая ночь преподнесёт сюрприз: похолодает до -12.

Крещение в этом году выдастся тёплым. Гисметео прогнозирует всего -3 градуса ночью, а днём воздух прогреется до -1.

Конец января напомнит о настоящей зиме. Ночные температуры опустятся до -14 градусов, а дневные будут колебаться в районе -9...-11 градусов.

Февраль встретит башкортостанцев такой же погодой. Последний месяц зимы будет более сухим и солнечным по сравнению с январём. Днём ожидается -9...-10 градусов, ночью до -15.

По вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, средняя суточная температура февраля составит около -11,7 градуса, что соответствует климатической норме.

Автор: Семен Подгорный