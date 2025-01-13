Жители Башкирии жалуются на непроходимые тротуары

11:01, 13 янв 2025

В башкирском Салавате местные жители массово выражают в социальных сетях недовольство качеством уборки пешеходных зон.

Горожане уже окрестили пешеходные дорожки "козьими тропами". По словам местных жителей, на некоторых участках двум пешеходам невозможно разойтись из-за накопившегося снега.

Особенно остро проблема затронула школьников и пожилых людей. Детям приходится балансировать с тяжелыми рюкзаками по узким тропинкам, а для старшего поколения такие прогулки становятся экстремальным испытанием с риском получения травм.

Мэрия отреагировала на шквал критики, пообещав организовать работы по расчистке пешеходных зон.

Ранее Newsbash писал о том, что в уфимском перинатальном центре родители обеспокоены аварийным состоянием палат: со стен в отделении патологии новорождённых осыпается штукатурка. Пациентка Айгуль Николаева опубликовала фотодоказательства плачевного состояния помещений. После многочисленных жалоб в социальных сетях Министерство здравоохранения Башкирии взяло ситуацию под контроль и пообещало решить проблему совместно с руководством медучреждения.

Читайте также: В Салавате живодёры искалечили голубя

Автор: Семен Подгорный