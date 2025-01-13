Пенсионные баллы в России подорожали на 24%

18:23, 13 янв 2025

С 1 января 2025 года произошло значительное повышение стоимости пенсионных баллов в России. По информации издания «Комсомольская правда», цена одного балла выросла на 24% и достигла отметки в 142,76 рубля.

Мы узнали, сколько теперь нужно зарабатывать, чтобы получить максимальную пенсию. Для этого придётся набрать 10 баллов за год — такой результат доступен тем, кто получает около 230 тысяч рублей в месяц или 2,76 миллиона в год. А кто не дотянет до нужного количества баллов — останется на социальной пенсии в 13,5 тысяч рублей.

Но есть и хорошая новость — баллы можно будет докупить. Правда, удовольствие не из дешёвых — один балл обойдётся в 60,5 тысяч рублей.

В это же время в Госдуме затеяли интересное обсуждение — хотят решить, как делить пенсионные баллы между бывшими супругами с детьми после развода.

В России действуют три вида пенсий для инвалидов — страховая (при наличии хотя бы дня стажа), социальная (для детей-инвалидов и людей без стажа) и государственная (для пострадавших при исполнении долга и в катастрофах). Отдельно отмечается, что при достижении пенсионного возраста можно перейти на пенсию по старости, а инвалиды ВОВ и люди с военными травмами имеют право на получение сразу двух пенсий — и страховой по старости, и государственной по инвалидности.

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Автор: Семен Подгорный