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Башкирию ждет необычная погода

Башкирию ждет необычная погода

21:20, 13 янв 2025

Погода готовит сюрприз жителям Башкирии. Традиционных крещенских морозов можно не ждать — синоптики обещают совсем другую картину.

По данным Башгидромета, во вторник, 14 января, столицу республики ожидает комфортная зимняя погода. Ночные и дневные температуры практически сравняются, что необычно для этого времени года.

В Уфе ночью столбики термометров покажут от -6°С до -8°С. Днем будет еще теплее: от -3°С до -5°С. Ожидается небольшой снег, скорость ветра составит 10 метров в секунду.

Башкортостан 14 января ожидает разнообразие температур. Ночью в регионе будет от -7°С до -12°С, а в некоторых районах при прояснении похолодает до -18°С. Дневная температура установится в диапазоне от -3°С до -8°С.

Автомобилистам стоит проявить особую осторожность — дороги могут превратиться в каток из-за гололедицы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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