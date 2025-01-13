В Башкирии простились с 42-летним участником СВО Алексеем Карповым

23:06, 13 янв 2025

42-летний ветеран Чеченской кампании Алексей Карпов из Башкирии погиб в зоне СВО 24 декабря. Информацию подтвердила местная газета "Абзелил".

В Абзелиловском районе прошла церемония прощания с Алексеем Карповым — опытным военным, за плечами которого служба в Северной Осетии и участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Односельчане из деревни Таштуй вспоминают: Алексей был не просто слесарем-ремонтником — он был человеком слова и дела.

"Если брался за работу — доводил до конца", — рассказывают знавшие его люди.

В октябре 2024-го Карпов принял решение отправиться в зону СВО, подписав контракт с Министерством обороны. Спустя два месяца пришла трагическая весть — боец героически погиб при выполнении боевой задачи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети