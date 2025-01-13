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Жители Башкирии пожаловались Хабирову на порванный российский флаг на здании администрации сельсовета

Жители Башкирии пожаловались Хабирову на порванный российский флаг на здании администрации сельсовета

23:14, 13 янв 2025

13 января 2025 года в Балтачевском районе Башкирии местные жители обнаружили порванный государственный флаг России на здании администрации Сейтяковского сельсовета. Информация об инциденте поступила главе республики Радию Хабирову через социальные сети.

Пользователь под ником "Павлик" лично обратился к главе республики Радию Хабирову, потребовав разобраться в ситуации. Бдительный гражданин расценил происшествие как возможное "издевательство или предательство".

В администрации Балтачевского района оперативно отреагировали на сообщение. По их информации, повреждённый флаг был замечен сотрудником администрации Сейтяковского сельсовета рано утром 13 января. Чиновники заверили, что проблема была решена незамедлительно — старый флаг заменили на новый, о чём представили фотоподтверждение.

 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Подслушано в Балтачево
Теги: Балтачевский район жалоба
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