Жуткая новогодняя инсталляция на автомобиле испугала жителей Башкирии
10:29, 14 янв 2025
В башкирском городе Салавате местные жители обнаружили автомобиль с пугающей новогодней инсталляцией. О странной находке сообщают пользователи социальных сетей.
На крыше машины — красный тулуп главного новогоднего волшебника и его валенки, а из багажника торчит голубая варежка и рукав, намекающие на присутствие его внучки.
Владелец авто решил подсластить пилюлю и оставил на заднем стекле послание:
"Расскажи стишок в окошко, получи конфет немножко".
"Машина-призрак" обосновалась у дома №85 по улице Ленинградской. Горожане в соцсетях не стесняются в выражениях: одни называют инсталляцию "неприятным зрелищем", другие переживают за психику детей. Нашлись и те, кто увидел в этом чёрный юмор, предположив, что водитель просто мстит за "неправильные подарки" из детства.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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