Блогер из Уфы Рустам Набиев держит в тайне пол будущего ребенка

10:49, 14 янв 2025

Известный блогер-экстремал Рустам Набиев из Уфы и его супруга Индира готовятся к рождению третьего ребенка летом 2025 года. Информация стала известна из личного аккаунта блогера в социальных сетях.

Интрига в семье знаменитого уфимца: Рустам Набиев держит в секрете пол будущего малыша. В переписке с фолловерами блогер раскрыл детали семейного праздника, где они с женой объявили родителям о скором пополнении.

Подписчики заметили на праздничном торте аиста с младенцем в синей пеленке.

"Не ищите тайных знаков — цвет выбрали случайно", — развеял домыслы Набиев.

"Папа-король" — так окрестили Рустама его дочери, обсуждая возможность появления еще одной сестренки. Сам блогер, хоть и мечтал о наследнике, признался: будет счастлив любому исходу.

"Главное — здоровье малыша", — поделился будущий отец троих детей.

Ранее Рустам Набиев растрогал подписчиков, выложив нежное видео с беременной женой Индирой под песню "Холода", где признался ей в любви и восхищении её стойкостью. Мужчина не скрывает своего счастья в браке, отмечая, как впервые ощутил настоящую любовь и заботу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети