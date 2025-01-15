Синоптики Башкирии ошарашили прогнозом погоды на февраль

09:26, 15 янв 2025

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Башкирии — температура поднимется на 6 градусов выше нормы.

Специалисты центра "Фобос" раскрыли виновника погодных капризов. Всему виной североатлантический циклон, который принесёт оттепель. Метеорологи отмечают — такое поведение погоды больше похоже на весну, чем на середину зимы.

Февраль тоже решил не отставать от января. Сильных холодов ждать не стоит — температура днём составит -6...-9 градусов, ночью похолодает до -11...-12. Зато снега будет с избытком.

Региональные учёные подтверждают — зимы в Башкирии теплеют. Причина кроется в глобальном потеплении. Сильные морозы могут нагрянуть лишь на короткое время при "ультраполярных" вторжениях.

Автор: Семен Подгорный