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Синоптики Башкирии ошарашили прогнозом погоды на февраль

Синоптики Башкирии ошарашили прогнозом погоды на февраль

09:26, 15 янв 2025

Синоптики прогнозируют аномальное потепление в Башкирии — температура поднимется на 6 градусов выше нормы.

Специалисты центра "Фобос" раскрыли виновника погодных капризов. Всему виной североатлантический циклон, который принесёт оттепель. Метеорологи отмечают — такое поведение погоды больше похоже на весну, чем на середину зимы.

Февраль тоже решил не отставать от января. Сильных холодов ждать не стоит — температура днём составит -6...-9 градусов, ночью похолодает до -11...-12. Зато снега будет с избытком.

Региональные учёные подтверждают — зимы в Башкирии теплеют. Причина кроется в глобальном потеплении. Сильные морозы могут нагрянуть лишь на короткое время при "ультраполярных" вторжениях.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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