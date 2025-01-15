В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены

11:31, 15 янв 2025

Оператор ЧПУ из Башкирии стал миллионером прямо во время рабочей смены. Мужчина решил испытать удачу в государственной онлайн-лотерее и сорвал куш в 1 000 000 рублей. Об этом сообщили представители "Национальной Лотереи" — бренда всероссийских гослотерей под эгидой Минфина.

Станочник, который уже 4 года выплачивает ипотеку, наткнулся на новую лотерею с необычными правилами. Его зацепила опция с усиленными ставками и возможность сыграть несколько игр за один билет.

Рабочий не стал рисковать всем и методично прощупывал почву — участвовал в розыгрышах время от времени, прикидывал комбинации. В итоге его система сработала — теперь вместо 30 лет ипотечной кабалы мужчина будет расплачиваться за жильё всего 20 лет.

Автор: Семен Подгорный