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В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены

В Башкирии оператор станка выиграл миллион рублей во время рабочей смены

11:31, 15 янв 2025

Оператор ЧПУ из Башкирии стал миллионером прямо во время рабочей смены. Мужчина решил испытать удачу в государственной онлайн-лотерее и сорвал куш в 1 000 000 рублей. Об этом сообщили представители "Национальной Лотереи" — бренда всероссийских гослотерей под эгидой Минфина.

Станочник, который уже 4 года выплачивает ипотеку, наткнулся на новую лотерею с необычными правилами. Его зацепила опция с усиленными ставками и возможность сыграть несколько игр за один билет.

Рабочий не стал рисковать всем и методично прощупывал почву — участвовал в розыгрышах время от времени, прикидывал комбинации. В итоге его система сработала — теперь вместо 30 лет ипотечной кабалы мужчина будет расплачиваться за жильё всего 20 лет.

Автор: Семен Подгорный
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