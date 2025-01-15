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Айдар Галимов рассказал об особой связи с Василей Фаттаховой

Айдар Галимов рассказал об особой связи с Василей Фаттаховой

20:51, 15 янв 2025

Айдар Галимов не смог сдержать эмоций во время простого видеоопроса. Казалось бы, обычный разговор о песнях, но когда речь зашла о "Эйтелмэгэн мохэббэт", известный певец поделился сокровенным.

"Как только вспоминаю эту песню, сразу вижу её образ. И знаете, не хочу даже думать о других композициях", — признался Галимов, говоря о дуэте с Василей Фаттаховой.

А песня-то непростая — о тех, кто любит, но молчит. О чувствах, спрятанных глубоко в сердце. О счастье, которое было возможно, но... Символично, правда?

Каждый раз, когда Айдару предлагают выбрать любимую песню из репертуара, он упорно возвращается к "Невысказанной любви". "Не могу иначе, это память о ней", — объясняет артист.

Напомним, Василя покинула нас в 2016-м. Трагедия случилась после вторых родов — певице было всего 36.

Айдар Галимов опубликовал неожиданное видео

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео страницы Айдара Галимова Вконтакте
Теги: Айдар Галимов
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