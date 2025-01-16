В Башкирии простились с погибшим на СВО 30-летним военнослужащим Антоном Куклевым

14:36, 16 янв 2025

В Салавате простились с рядовым Антоном Куклевым, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего официально подтвердили в администрации города 15 января.

Парню было всего 30. До того, как отправиться на передовую, Антон трудился на местных предприятиях — "Салаватстекло" и "Русская лаборатория". В мае 2024-го подписал контракт с Министерством обороны и ушел защищать Родину.

"Настоящий боевой товарищ, на которого всегда можно положиться" — так отзываются об Антоне его сослуживцы.

Они отмечают его высокие моральные качества и ответственный подход к выполнению воинского долга.

Героя похоронили на Аллее воинской славы городского кладбища Салавата, отдав последние почести.

Автор: Семен Подгорный

Фото: газета "Выбор"