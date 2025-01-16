В Башкирии резко похолодает

21:33, 16 янв 2025

В ближайшие пару дней жителей Башкирии ждёт испытание морозами. Метеорологи республиканского Гидрометцентра поделились новым прогнозом.

Снегопады и метели, терзавшие регион, уходят. Им на смену спешит холодный фронт, который принесёт значительное похолодание.

17 и 18 января, в пятницу и субботу, осадки будут минимальными – синоптики обещают лишь небольшой снег в отдельных районах. Ветер сменит направление с западного на южное.

Ночью термометры покажут от -12 до -17 градусов. В ряде районов при прояснениях воздух остынет до -22. Днём немного потеплеет: температура установится на уровне -9…-14 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube