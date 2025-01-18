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Экстремальные морозы обрушатся на Башкирию 18 января

Экстремальные морозы обрушатся на Башкирию 18 января

00:25, 18 янв 2025

Региональное управление МЧС выступило с важным предупреждением для жителей республики.

Синоптики рисуют неутешительную картину: 18 января республику накроет облачная погода.

Ночью температура опустится до отметки -12...-17 градусов. В ряде районов мороз и вовсе окрепнет до -23 градусов.

Днем чуть потеплеет – от -7 до -12 градусов. Южный ветер будет дуть весьма скромно – всего 3-8 метров в секунду. Местами выпадет небольшой снег, а днём дороги затянет гололёдом.

Автомобилистам стоит проявить особую бдительность – на дорогах образуется гололедица. В такую погоду лучше держать дистанцию побольше и не спешить.

В связи с наступлением холодов Госкомитет Башкортостана по ЧС опубликовал руководство по борьбе с обморожениями. Спасатели предупреждают: ситуация серьезная, счет может идти на минуты.

Как распознать беду? Все просто — медики выделяют 4 стадии:
От легкого покраснения кожи до полной потери конечности. Чаще всего под ударом — пальцы, нос и уши. Достаточно нескольких минут контакта с холодным металлом — и вы в группе риска.

❌ Что категорически нельзя делать:
— Греть обмороженное место огнем или кипятком
— Тереть снегом (в нем полно микробов)
— Заливать беду алкоголем (сосуды сначала расширятся, а потом резко сузятся)
— Мазать кремами и маслами (они блокируют поры)

✅ Инструкция по спасению:
Первым делом — в тепло. Горячий чай или кофе внутрь. При легком обморожении можно растереть кожу шерстяной тканью. Если появились волдыри — срочно звоните в скорую.

🔥 Лайфхак от спасателей:
Носите свободную многослойную одежду — воздух между слоями работает как термос. Обувь должна быть просторной, а голова, шея и руки — всегда в тепле.

Увидели человека в беде? Не проходите мимо — набирайте 112. Помните: обморожение может убить.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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