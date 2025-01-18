Герой с шестью наградами: в Башкирии простились с погибшим на СВО бойцом ВДВ

11:47, 18 янв 2025

В деревне Кушманаково Бураевского района Башкирии 17 января состоялась церемония прощания с военнослужащим ВДВ Романом Куленком, погибшим в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщил глава администрации района Рушан Гараев.

Заместитель командира взвода Роман Куленок родился в заполярном поселке под Воркутой. После школы, где активно занимался боксом и участвовал в соревнованиях, в 2014 году попал служить в войска ВДВ в Москве.

Контрактник с боевым опытом в Сирии и на Донбассе, Роман командовал отделением по борьбе с дронами. На его груди красовались награды — Орден Мужества, знак «Отличник Сухопутных войск», медали Суворова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «За службу в ВДВ».

Десантник погиб 17 декабря, спустя девять дней после своего дня рождения. У Романа остался сын — супруга военнослужащего ранее ушла из жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©vk.com/garaev_rushan_kadimovich