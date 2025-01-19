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Аномальная погода прогнозируется в Башкирии в феврале

Аномальная погода прогнозируется в Башкирии в феврале

12:54, 19 янв 2025

Погода в Башкирии продолжает удивлять местных жителей. После январских перепадов температур и обильных осадков последний зимний месяц тоже готовит свои сюрпризы.

Конец января встретит башкортостанцев морозной погодой. По данным Гисметео, 29 января ночная температура достигнет -20°C, а дневная будет колебаться от -9 до -15 градусов.

Февраль начнётся более мягко. Первого числа ночью термометры покажут -14°C, днём - до -10 градусов. Такая температура задержится на несколько дней.

К середине первой декады февраля немного потеплеет: ночью -12°C, днём до -8 градусов. Порадует солнечная погода без осадков, которая продержится до 12 февраля.

С 12 числа в регионе начнутся снегопады. К 15 февраля температура ночью составит -11°C, днем - до -6 градусов.

Завершится месяц небольшим похолоданием после 20 числа: ночью столбики термометров опустятся до -15°C, днём будет держаться температура от -9 до -11 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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