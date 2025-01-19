Село в Башкирии хочет отказаться от алкоголя до 2030 года

13:07, 19 янв 2025

В башкирском селе Кинзекеево готовятся к трезвой жизни. Администрация Скворчихинского сельсовета разработала проект о полном запрете продажи алкоголя на пять лет — с сентября 2025 по сентябрь 2030 года, сообщает РБК-Уфа.

Инициатива исходит от самих жителей села. На общих собраниях большинство сельчан поддержало идею полного отказа от спиртного. После этого было решено обратиться в Госсобрание республики с законодательной инициативой.

В селе отмечают рост потребления алкоголя, что негативно влияет на демографию и продолжительность жизни. Также растёт число правонарушений. Другие методы борьбы с алкоголизацией населения результатов не принесли.

После введения "сухого закона" два местных предпринимателя не смогут получить разрешения на торговлю алкоголем. Власти уверены, что запрет поможет популяризировать здоровый образ жизни, особенно среди молодёжи.

Это будет не первый подобный случай в Башкирии. В июле 2022 года аналогичный запрет был введён в селе Якутово Куюргазинского района. Тогда это стал первый в республике опыт локального запрета на продажу алкоголя.

Автор: Семен Подгорный