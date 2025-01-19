Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Село в Башкирии хочет отказаться от алкоголя до 2030 года

Село в Башкирии хочет отказаться от алкоголя до 2030 года

13:07, 19 янв 2025

В башкирском селе Кинзекеево готовятся к трезвой жизни. Администрация Скворчихинского сельсовета разработала проект о полном запрете продажи алкоголя на пять лет — с сентября 2025 по сентябрь 2030 года, сообщает РБК-Уфа.

Инициатива исходит от самих жителей села. На общих собраниях большинство сельчан поддержало идею полного отказа от спиртного. После этого было решено обратиться в Госсобрание республики с законодательной инициативой.

В селе отмечают рост потребления алкоголя, что негативно влияет на демографию и продолжительность жизни. Также растёт число правонарушений. Другие методы борьбы с алкоголизацией населения результатов не принесли.

После введения "сухого закона" два местных предпринимателя не смогут получить разрешения на торговлю алкоголем. Власти уверены, что запрет поможет популяризировать здоровый образ жизни, особенно среди молодёжи.

Это будет не первый подобный случай в Башкирии. В июле 2022 года аналогичный запрет был введён в селе Якутово Куюргазинского района. Тогда это стал первый в республике опыт локального запрета на продажу алкоголя.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбайский район
Читайте также

В Башкирии сообщили о новых правилах продажи спиртного на январские праздники
Общество в Башкирии
В Башкирии сообщили о новых правилах продажи спиртного на январские праздники
В Башкирии запретят ночные «наливайки»
Политика в Башкирии
В Башкирии запретят ночные «наливайки»
В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
Потребитель в Башкирии
В Башкирии будет ограничена продажа алкоголя в новогодние праздники
Жители Башкирии будут жить более 77 лет
Политика в Башкирии
Жители Башкирии будут жить более 77 лет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok