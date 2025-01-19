Стало известно о выплате в размере 28 тысяч рублей

13:19, 19 янв 2025

В Башкирии с начала 2024 года свыше 19 тысяч работающих граждан уже получили единовременное пособие при рождении ребенка. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России (СФР), эта мера поддержки предоставляется только одному из родителей, усыновителей или опекунов. И что особенно важно: процесс получения выплат максимально упрощен.

Как это работает?

В СФР уточнили, что работающим родителям не нужно подавать заявление на пособие — выплаты назначаются автоматически. Если же один из родителей не работает, деньги получит тот из супругов, кто официально трудоустроен.

На 2024 год размер единовременного пособия в Башкирии составляет 28 294,95 рублей — эта сумма включает районный коэффициент, который действует в регионе. К тому же индексация пособия проводится ежегодно с 1 февраля, что позволяет учитывать инфляцию и увеличивать поддержку для семей.

Кому уже помогли?

По информации ведомства, к началу 2024 года на поддержку работающих родителей в Башкирии было выделено свыше 547 миллионов рублей. Таким образом, тысячи семей региона уже получили ощутимую помощь на раннем этапе жизни своих малышей.

Автор: Семен Подгорный