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В Башкирии неожиданно сильно похолодает

В Башкирии неожиданно сильно похолодает

22:40, 19 янв 2025

В Башкирии после продолжительного периода относительно теплой погоды синоптики прогнозируют существенное похолодание. В воскресенье, 19 января, в регионе наблюдалась облачная погода с температурой воздуха от -5 до -8 градусов. Однако уже в ближайшие дни ситуация кардинально изменится.

В понедельник, 20 января, ожидается снегопад с ухудшением видимости на дорогах. Температура воздуха начнет постепенно снижаться, достигая отметки -3 градуса днем. К вечеру прогнозируется дальнейшее понижение температуры.

Во вторник синоптики обещают значительное похолодание - столбик термометра опустится до -15 градусов, а в ночь на среду температура может достичь -20...-24 градусов. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица.

По данным Башгидромета, январь 2025 года в целом характеризуется температурой на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет -12,5 градусов. При этом количество осадков в текущем месяце ожидается меньше нормы - 25-45 мм.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах. Жителям региона следует учитывать погодные условия при планировании поездок и одеваться соответственно прогнозируемым температурам.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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