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В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды

В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды

21:18, 20 янв 2025

Жителям Башкирии придется утеплиться. Синоптики предупреждают о серьезном похолодании, которое накроет республику в ближайшие дни.

Уже во вторник, 21 января, столбики термометров начнут стремительно падать. По информации башкирских метеорологов, ночные и дневные температуры составят -7...-12 градусов. К вечеру похолодает еще сильнее — до -17...-22 градусов.

Зима напомнит о себе не только морозами. Ночью ожидается снегопад, днем также возможны осадки, но уже менее интенсивные. Поднимется северо-западный и северный ветер, местами его порывы усилятся.

А вот 22 января погода и вовсе разгуляется. Дневная температура опустится до -15...-20 градусов. Ночью будет еще холоднее: -18...-23 градуса, а в некоторых районах при прояснении воздух может остыть до -28 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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