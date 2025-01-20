В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды

21:18, 20 янв 2025

Жителям Башкирии придется утеплиться. Синоптики предупреждают о серьезном похолодании, которое накроет республику в ближайшие дни.

Уже во вторник, 21 января, столбики термометров начнут стремительно падать. По информации башкирских метеорологов, ночные и дневные температуры составят -7...-12 градусов. К вечеру похолодает еще сильнее — до -17...-22 градусов.

Зима напомнит о себе не только морозами. Ночью ожидается снегопад, днем также возможны осадки, но уже менее интенсивные. Поднимется северо-западный и северный ветер, местами его порывы усилятся.

А вот 22 января погода и вовсе разгуляется. Дневная температура опустится до -15...-20 градусов. Ночью будет еще холоднее: -18...-23 градуса, а в некоторых районах при прояснении воздух может остыть до -28 градусов.

Автор: Семен Подгорный