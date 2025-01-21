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В Башкирии запретили движение автобусов по маршруту к горнолыжным курортам

В Башкирии запретили движение автобусов по маршруту к горнолыжным курортам

09:12, 21 янв 2025

Зимняя стихия вновь вносит коррективы в планы автомобилистов Башкирии. С раннего утра 21 января на трассе Уфа — Инзер — Белорецк введены серьезные ограничения движения.

Дорожные службы перекрыли участок с 67-го по 222-й километр — это территория Архангельского и Белорецкого районов. Ограничения коснулись как грузового транспорта, так и пассажирских перевозок.

Погода решила устроить водителям настоящее испытание. На дорогах:
- Сильный снегопад
- Метель
- Гололедица
- Плохая видимость

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение дня будет только падать — от -7...-12° ночью до -17...-22° к вечеру.

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям, планирующим дальние поездки, пересмотреть свои маршруты.

Ориентировочное время снятия ограничений — 14:00 21 января, но все будет зависеть от капризов погоды.

При возникновении нештатных ситуаций водители могут обратиться в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по Башкирии.

Автомобилистам рекомендуется:
- Воздержаться от дальних поездок
- Увеличить дистанцию между машинами
- Соблюдать скоростной режим
- Не забывать про ремни безопасности.

Автор: Семен Подгорный
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