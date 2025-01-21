Жители Башкирии испытают температурный шок

22:58, 21 янв 2025

Жители республики, уже привыкшие к аномально мягкой зиме, столкнутся с серьёзным испытанием. Погода решила напомнить, что на календаре всё-таки январь.

На территорию региона надвигается североатлантический циклон. Он тащит за собой арктический холод, который уже завтра даст о себе знать.

В среду, 22 января, столбики термометров резко поползут вниз. Ночью можно будет увидеть отметку -21°, а в ясную погоду даже -26°.

Но настоящий удар придётся в ночь 23 января. Температура рухнет до -28°, а в некоторых районах при ясном небе возможны все -33°. Днём будет немного теплее: от -12° до -17°.

Такой температурный перепад может быть опасен для здоровья. Особенно важно тепло одеваться и минимизировать время пребывания на улице в ночные часы.

Автор: Семен Подгорный