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В Башкирию придут рекордные морозы

В Башкирию придут рекордные морозы

21:10, 22 янв 2025

Башгидрометцентр предупреждает жителей региона о серьезном похолодании в ближайшие сутки.

Ночью 23 января столбики термометров рухнут до отметки -32 градуса. Такие значения синоптики ожидают в районах, где прояснится небо. В остальных частях республики будет чуть теплее — от -17 до -22 градусов.

Днём мороз немного ослабит хватку. Температура воздуха составит от -12 до -17 градусов. Осадков не предвидится, но ветер с юга может быть порывистым.

В последующие дни синоптики обещают потепление.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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