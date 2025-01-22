В Башкирию придут рекордные морозы

21:10, 22 янв 2025

Башгидрометцентр предупреждает жителей региона о серьезном похолодании в ближайшие сутки.

Ночью 23 января столбики термометров рухнут до отметки -32 градуса. Такие значения синоптики ожидают в районах, где прояснится небо. В остальных частях республики будет чуть теплее — от -17 до -22 градусов.

Днём мороз немного ослабит хватку. Температура воздуха составит от -12 до -17 градусов. Осадков не предвидится, но ветер с юга может быть порывистым.

В последующие дни синоптики обещают потепление.

Автор: Семен Подгорный