Башкирию ждёт необычная погода в конце зимы

07:41, 24 янв 2025

После крепких морозов до -33°C, которые накрыли республику 23 января, погода решила сделать приятный сюрприз жителям Башкирии. Уже к выходным столбик термометра поползёт вверх. 25-26 января ожидается настоящая оттепель: днём всего -9...-14°C. И это не всё!

Февраль тоже не собирается пугать жителей республики суровыми морозами. По данным Гисметео, дневная температура будет держаться в районе -6...-9°C, ночью немного прохладнее: -10...-13°C. Правда, солнце будем видеть редко — небо затянет облаками.

Март тоже не подкачает — температура будет соответствовать климатической норме около -5°C.

Республиканские специалисты констатируют: тёплые зимы в регионе становятся нормой из-за глобального потепления. Жёсткие морозы теперь будут наведываться в гости только с "ультраполярными" вторжениями, да и то ненадолго.

Автор: Семен Подгорный