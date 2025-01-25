Башкирию накроет новая волна арктического холода

21:48, 25 янв 2025

Зима продолжает испытывать жителей республики на прочность.26 января, регион снова окажется во власти лютых морозов. Днём будет относительно комфортно — от -9 до -14 градусов. Но к ночи природа покажет свой суровый характер.

Ночью температура упадет до -23°C, а в некоторых районах, при прояснениях, столбики термометров и вовсе замрут на отметке -28°C. Единственное утешение — осадков не предвидится, а ветер с юга будет дуть слабый.

Синоптики рекомендуют жителям Башкирии утеплиться по максимуму и без особой надобности не покидать тёплые квартиры. Ночные прогулки в такую погоду — сомнительное удовольствие.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС Башкирии