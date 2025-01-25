Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию накроет новая волна арктического холода

Башкирию накроет новая волна арктического холода

21:48, 25 янв 2025

Зима продолжает испытывать жителей республики на прочность.26 января, регион снова окажется во власти лютых морозов. Днём будет относительно комфортно — от -9 до -14 градусов. Но к ночи природа покажет свой суровый характер.

Ночью температура упадет до -23°C, а в некоторых районах, при прояснениях, столбики термометров и вовсе замрут на отметке -28°C. Единственное утешение — осадков не предвидится, а ветер с юга будет дуть слабый.

Синоптики рекомендуют жителям Башкирии утеплиться по максимуму и без особой надобности не покидать тёплые квартиры. Ночные прогулки в такую погоду — сомнительное удовольствие.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС Башкирии
Теги: погода
Читайте также

В Башкирию идут крещенские морозы
Общество в Башкирии
В Башкирию идут крещенские морозы
В Башкирии ударят зимние морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы
В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии дали крайне неожиданный прогноз погоды
В Башкирии дали очень неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии дали очень неожиданный прогноз погоды


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok