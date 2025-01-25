Анапа закрыта для туристов из Уфы весь 2025 год

21:56, 25 янв 2025

Минэкология РФ объявило о закрытии черноморских курортов на весь 2025 год. Причина — масштабный разлив мазута, который произошёл после крушения двух танкеров в декабре.

Глава ведомства Александр Козлов разрушил мечты россиян об отпуске на Чёрном море. Всё побережье от Анапы до Крымского моста превратилось в зону экологического бедствия — 60 километров пляжей залиты нефтепродуктами.

Специалисты уже начали операцию по очистке побережья, но работы затянутся минимум на год. Пока спасатели и экологи в защитных костюмах собирают мазут с песка, туристам придётся искать альтернативные места для отдыха.

В Минэкологии не скрывают — даже в 2026 году нет гарантии, что пляжи полностью восстановятся. Так что фанатам Анапы и соседних курортов стоит готовиться к долгому перерыву — загорать в мазуте точно никто не даст.

Два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе в конце прошлого года. Последствия этой аварии ещё долго будут напоминать о себе на побережье Чёрного моря.

Автор: https://mkset.ru/news/2025-01-24/ufimtsy-mogut-zabyt-pro-otpusk-v-anape-5306810