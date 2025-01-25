Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Анапа закрыта для туристов из Уфы весь 2025 год

Анапа закрыта для туристов из Уфы весь 2025 год

21:56, 25 янв 2025

Минэкология РФ объявило о закрытии черноморских курортов на весь 2025 год. Причина — масштабный разлив мазута, который произошёл после крушения двух танкеров в декабре.

Глава ведомства Александр Козлов разрушил мечты россиян об отпуске на Чёрном море. Всё побережье от Анапы до Крымского моста превратилось в зону экологического бедствия — 60 километров пляжей залиты нефтепродуктами.

Специалисты уже начали операцию по очистке побережья, но работы затянутся минимум на год. Пока спасатели и экологи в защитных костюмах собирают мазут с песка, туристам придётся искать альтернативные места для отдыха.

В Минэкологии не скрывают — даже в 2026 году нет гарантии, что пляжи полностью восстановятся. Так что фанатам Анапы и соседних курортов стоит готовиться к долгому перерыву — загорать в мазуте точно никто не даст.

Два российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе в конце прошлого года. Последствия этой аварии ещё долго будут напоминать о себе на побережье Чёрного моря.

Автор: https://mkset.ru/news/2025-01-24/ufimtsy-mogut-zabyt-pro-otpusk-v-anape-5306810
Читайте также

Появилось неожиданное известие для пенсионеров
Россия/мир
Появилось неожиданное известие для пенсионеров
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Экономика в Башкирии
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Когда отдыхаем в 2025 году? Календарь для жителей Башкирии
Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития
Россия/мир
Средняя зарплата в России достигнет 119 тысяч рублей к 2027 году - Минэкономразвития


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok