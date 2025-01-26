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Пенсии вырастут уже через неделю: Узнайте, какую сумму получат пенсионеры

Пенсии вырастут уже через неделю: Узнайте, какую сумму получат пенсионеры

09:31, 26 янв 2025

Пенсионный фонд озвучил новые суммы пенсий после февральской индексации — средняя выплата достигнет 25 тысяч рублей. Информацию подтвердили в РИА "Новости".

Российские пенсионеры готовятся ко второй волне повышения выплат. После январского увеличения на 7,3% средняя пенсия выросла до 24 059 рублей. Теперь старшее поколение ждёт ещё один бонус — с первого февраля государство прибавит ещё 2,2%.

В итоге годовой рост пенсий составит 9,5% — ровно столько, сколько "съела" инфляция за прошедший год.

Эксперты отмечают: это первая в новом году двухэтапная индексация. Февральская прибавка позволит пожилым людям получать в среднем на 941 рубль больше, чем сейчас.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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