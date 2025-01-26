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Снежная буря надвигается на Башкирию: Когда ждать удара стихии?

Снежная буря надвигается на Башкирию: Когда ждать удара стихии?

19:37, 26 янв 2025

Гидрометцентр Башкирии предупредил о надвигающемся мощном снегопаде, который накроет республику в ближайшие два дня.

27 января погода начнёт меняться: столбики термометров поползут вверх до -5...-10 градусов. Ночью мороз ещё покажет характер — до -18°С. Юго-западный ветер пока ведёт себя спокойно.

А вот 28-го природа разыграется не на шутку. Ночью — лёгкая репетиция со слабым снегопадом. Днём — полномасштабное наступление стихии. На северо-западе республики снег пойдёт мокрый, превращая дороги в каток. Мокрый снег облепит провода и деревья.

Температура при этом будет скакать: от -10 ночью до -1 днём. Южный и юго-западный ветер подхватят снежную карусель.

Водителям и пешеходам советуем быть начеку — дороги превратятся в настоящий экстрим-парк со снежным накатом и гололедицей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: погода
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