Хотел служить с 18 лет: на СВО погиб контрактник из Башкирии
19:46, 26 янв 2025
В ходе СВО погиб 36-летний контрактник из Башкирии. Об этом сообщает администрация Белорецкого района республики.
Рядовой мотострелкового полка Виталий Башаров мечтал о службе с 18 лет. Но тогда военкомат не взял парня по здоровью. Спустя годы он всё-таки добился своего — в июле 2024-го подписал контракт с Минобороны.
Витя рос без отца в большой семье в селе Отнурок. После школы выучился на физрука, но по профессии почти не работал — трудился на предприятиях Белорецка.
А потом решил круто изменить жизнь и встал на защиту Родины. Полгода на передовой — и роковое ранение. Сердце бойца остановилось в 37 лет. Ещё один учитель, не вернувшийся с фронта.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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