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Хотел служить с 18 лет: на СВО погиб контрактник из Башкирии

Хотел служить с 18 лет: на СВО погиб контрактник из Башкирии

19:46, 26 янв 2025

В ходе СВО погиб 36-летний контрактник из Башкирии. Об этом сообщает администрация Белорецкого района республики.

Рядовой мотострелкового полка Виталий Башаров мечтал о службе с 18 лет. Но тогда военкомат не взял парня по здоровью. Спустя годы он всё-таки добился своего — в июле 2024-го подписал контракт с Минобороны.

Витя рос без отца в большой семье в селе Отнурок. После школы выучился на физрука, но по профессии почти не работал — трудился на предприятиях Белорецка.

А потом решил круто изменить жизнь и встал на защиту Родины. Полгода на передовой — и роковое ранение. Сердце бойца остановилось в 37 лет. Ещё один учитель, не вернувшийся с фронта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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