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В Башкирии похоронили выпускника горного колледжа, погибшего в зоне СВО

В Башкирии похоронили выпускника горного колледжа, погибшего в зоне СВО

20:28, 27 янв 2025

В Башкирии проводили в последний путь 28-летнего бойца СВО Ильшата Булатова. Трагическая весть пришла из деревни Москово Учалинского района, где 25 января состоялась церемония прощания. Информацию подтвердили в районной администрации.

Ильшат родился летом 96-го в простой деревенской семье. После школы парень решил связать жизнь с горным делом — отучился в Учалинском колледже горной промышленности. В 2015-м ушёл в армию, отдал долг Родине.

Когда объявили частичную мобилизацию, Ильшат не стал прятаться. 28 сентября 2022-го надел форму и отправился защищать страну в составе мотострелкового батальона. Служил стрелком.

В декабре 2024-го пришла страшная весть — Ильшат погиб при выполнении боевого задания.

На церемонию прощания пришла вся деревня — одноклассники, с которыми бегал по школьным коридорам, учителя, помнящие его ещё мальчишкой, друзья по колледжу и ветераны боевых действий. От администрации района слова поддержки семье выразил замглавы Айдар Загиров.

Хотел служить с 18 лет: на СВО погиб контрактник из Башкирии

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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