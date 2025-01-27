В Уфе водитель маршрутки не выпустил школьника из-за неоплаченного проезда

20:43, 27 янв 2025

В Уфе водитель автобуса устроил настоящую драму из-за неоплаченного проезда школьника. По информации СУ СК России по Республике Башкортостан, инцидент произошел на одном из городских маршрутов.

У мальчика не работал мобильник, а других способов оплаты при себе не оказалось. Вместо того чтобы войти в положение, водитель решил преподать урок — заблокировал двери и отказался выпускать школьника на его остановке.

Когда за мальчишку вступилась одна из пассажирок с ребенком, агрессивный водитель переключился и на них. Угрожал вызвать полицию и выкинуть всех на ближайшей остановке.

Теперь историей занялся Следственный комитет. Материалы проверки лягут на стол главе СК России Александру Бастрыкину.

Автор: Семен Подгорный