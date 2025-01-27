В Башкирию придет весна в январе

21:04, 27 янв 2025

В Башкирии надвигается аномальное потепление со снегопадами и гололедом — сообщает региональное Управление по гидрометеорологии. Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в ближайшие сутки.

28 января термометры покажут весенние значения — до +2 градусов днём. Ночью будет немного морознее: от -3 до -8, а на юге до -13.

Но это ещё не всё. Мокрый снег местами разойдётся не на шутку, дороги превратятся в каток.

Всему виной южный ветер, который принесет в республику тёплый воздух. Такие вот погодные качели в разгар зимы.

Автор: Семен Подгорный