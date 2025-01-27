Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирию придет весна в январе

В Башкирию придет весна в январе

21:04, 27 янв 2025

В Башкирии надвигается аномальное потепление со снегопадами и гололедом — сообщает региональное Управление по гидрометеорологии. Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в ближайшие сутки.

28 января термометры покажут весенние значения — до +2 градусов днём. Ночью будет немного морознее: от -3 до -8, а на юге до -13.

Но это ещё не всё. Мокрый снег местами разойдётся не на шутку, дороги превратятся в каток.

Всему виной южный ветер, который принесет в республику тёплый воздух. Такие вот погодные качели в разгар зимы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Снежная буря надвигается на Башкирию: Когда ждать удара стихии?
Общество в Башкирии
Снежная буря надвигается на Башкирию: Когда ждать удара стихии?
Башкирию вновь завалит снегом
Общество в Башкирии
Башкирию вновь завалит снегом
В Башкирии ожидается аномальное потепление
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается аномальное потепление
В Башкирию идет резкое потепление
Общество в Башкирии
В Башкирию идет резкое потепление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok