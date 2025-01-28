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Как уйти на пенсию раньше: советы от Социального фонда России

Как уйти на пенсию раньше: советы от Социального фонда России

09:58, 28 янв 2025

Если думаете, что до пенсии ещё далеко, есть хорошие новости: специалисты Социального фонда России рассказали, как сократить этот срок. Оказывается, всё зависит от стажа и некоторых условий. Рассказываем, как это работает.

Женщинам с трудовым стажем от 37 лет и мужчинам от 42 лет можно выйти на пенсию на два года раньше. Главное, чтобы на момент её оформления женщине исполнилось 55 лет, а мужчине — 60.

Важно: в расчёт берут только официальную работу. Периоды, когда вы ухаживали за детьми или занимались домашними делами, сюда не попадают.

Зато засчитываются:

  • Служба в армии по призыву.
  • Участие в специальной военной операции.
  • Больничные, оплаченные по закону.

Если эти периоды есть в вашей трудовой истории, это плюс.

Многодетные мамы могут уйти на пенсию гораздо раньше:

  • Если у вас трое детей — в 57 лет.
  • Четверо — в 56.
  • А с пятью и больше — уже в 50!

Но здесь есть важное условие: на момент выхода на пенсию младшему ребёнку должно исполниться не меньше 8 лет. Ещё один обязательный момент — женщина должна проработать хотя бы 15 лет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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